Sub titulatura Firefox Suggest, Mozilla a inceput sa afiseze reclame direct in bara de adrese a lui Firefox. Acestea au fost activate, pentru unii dintre utilizatori, incepand cu versiunea 93 a browser-ului. Pe baza cuvintelor tastate de utilizator in bara de adrese, Firefox afiseaza adrese ale unor site-uri sponsorizate in partea de jos a listei de sugestii. Acestea arata ca sugestiile normale facute de browser, fara a agasa utilizatorul, fiind grupate sub sectiunea Firefox Suggest pentru a putea fi diferentiate de sugestiile organice. Mozilla spune ca va afisa astfel sugestii doar de la parteneri…