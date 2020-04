Stiri pe aceeasi tema

- ​Un nou magazin online românesc vine, începând de luni, telefoane second hand recondiționate, din gamele superioare, și spune ca are prețuri cu 50% mai mici, în medie, decât ale acelorași mdele noi. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Integratorul de servicii de marketing direct Mediapost Hit Mail iși ofera sprijinul pentru toate magazinele care pana in prezent vindeau exclusiv sau 90% offline, iar acum se vad nevoite sa iși reconfigureze intreg modelul de business, oferindu-le servicii logistice de e-commerce, de contact center…

- In lunile de vara, restaurantele cu terase și pergole retractabile au mai mult succes pentru ca majoritatea clienților vor sa stea afara, la aer, fara sa se arda la soare. In anumite zone ale orașelor din Romania poți vedea astfel de cafenele și restaurante care arata senzațional. Frumusețea orașelor…

- Deschiderea unui cabinet stomatologic poate fi o aventura coplesitoare, mai ales daca nu ai prea multa experienta antreprenoriala in spate. Ai nevoie de acte, de o locatie potrivita, de un plan de promovare foarte bun, de personal profesionist si de produse stomatologice de calitate. Toate aceste elemente…

- Daca ai o idee de afacere si vrei sa afli cum sa deschizi un magazin online, trebuie sa stii ca nu este deloc dificil sa reusesti acest lucru. Pentru a avea o afacere cu magazin online trebuie doar sa urmezi cativa pasi. Acestia sunt diferiti insa fata...

- Prezentul modern și dezvoltarea tehnologiei obliga din ce in ce mulți oameni de afaceri sa iși regandeasca strategia prin care pot ajunge la publicul ținta și prin care pot obține rezultatele dorite din punct de vedere financiar. Este important ca antreprenorii sa lase pe mana specialiștilor procesul…

- Promovarea online a devenit in ultimii ani o necesitate pentru afaceri. Chiar daca nu ai un magazin online, ci un restaurant sau o sala de sport, spre exemplu, daca nu te promovezi online, pierzi constant o multime de potential clienti. In 2020, peste 9 milioane de romani au Facebook. Iar in medie,…

- Rețeaua sociala TikTok, pe care se posteaza clipuri foarte scurte, a inceput sa ofere creatorilor de conținut o noua posibilitate de a caștiga bani: social commerce - comerț online prin rețele sociale.Un antreprenor care face marketing online pe TikTok inca de la inființarea aplicației, din…