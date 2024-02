Stiri pe aceeasi tema

- Aleksander Ceferin a anunțat joi, 8 februarie, ca nu va mai candida pentru funcția de președinte al UEFA, dupa ce iși va incheia actualul mandat, in 2027. „Am decis in urma cu șase luni ca nu voi mai candida. Motivul este ca dupa ceva timp, fiecare organizație are nevoie de sange proaspat, dar mai ales…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Horea" al judetului Mures se confrunta cu un deficit de personal de 15%, subunitatea din Sighisoara fiind cea mai afectata, cu un deficit de circa 20%, motivul fiind numarul redus de candidati si faptul ca invatamantul de profil pregateste putini specialisti,…

- In dimineața zilei de miercuri, 17 ianuarie, pompierii Detașamentului Reghin au fost solicitați de urgența pentru stingerea unui incendiu izbucnit la nivelul unei magazii (depozit) de pe strada Mihai Viteazu. La fața locului au fost dispuse doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, dar și o ambulanța…

- Un incendiu ce se manifesta cu degajari de fum a izbucnit la o unitate bancara din municipiul Sibiu, sapte angajati autoevacuandu-se, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Imobilul in care a izbucnit incendiul este situat in Piata Unirii. La fata locului sunt…

- Compania Polaris M Holding informeaza asupra programului de lucru desfasurat in perioada Sarbatorilor de Iarna, in municipiul Constanta.Colectare deseuriActivitatea de colectare a deseurilor in municipiul Constanta se va desfasura conform programului obisnuit, cu exceptia zilelor de 25 decembrie 2023…

- Agentia Europeana de Mediu (AEM) considera, intr-un raport publicat luni, ca este „dificil” ca cele 27 de state membre sa indeplineasca ambitiile climatice ale Uniunii Europene (UE) pana in 2030, in special in ceea ce priveste consumul de energie si agricultura ecologica, transmite AFP. „Potrivit analizei…

- Primarul Dorin Lojigan a convocat de indata Consiliul Local Campia Turzii, azi la amiaza, intr-o ședința online, iar printre ”urgențe” se aflau și urmatoarele proiecte de hotarare: Proiect de hotarare privind aprobarea ”Programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea și intreținerea…

- Viscolul, zapada si inghetul au afectat infrastructura orasului Constanta. Municipiul de la malul marii va ramane fara apa potabila, au anuntat reprezentantii Regiei Autonome Judetene de Apa (RAJA) Constanta. Motivul? Cadere de tensiune la toate sursele care alimenteaza orasul. Fara apa potabila la…