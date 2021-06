Financial Times: Democrația europeană se adaptează la extrema dreaptă Sunt unele momente politice care nu ți se șterg din amintire. Îmi amintesc foarte bine cum stateam în 2002 în Place de l’Opéra din Paris în ajunul alegerilor prezidențiale din Franța și urmaream un discurs ținut la un miting de Jean-Marie Le Pen. Lânga mine se aflau câțiva membri ai Forza Nuova, un partid italian de extrema dreapta. Parea un moment nou și primejdios pentru democrația europeana.



Acum, dupa aproape 20 de ani, extrema dreapta a devenit un element mai familiar al peisajului politic european. În Franța, Marine Le Pen, fiica… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Extrema dreapta franceza, Rassemblement National (Adunarea Nationala, RN, fostul Front National) condus de Marine Le Pen, a obtinut duminica un rezultat mai putin bun decat anuntau sondajele, in primul tur al alegerilor regionale si departamentale, marcat de un puternic absenteism, dar si de sustinere…

- Peste un milion de persoane au primit deja certificatul digital privind Covid emis la nivelul Uniunii Europene, a anuntat marti comisarul european pentru justitie Didier Reynders, potrivit AFP și Barrons , citate de Agerpres. Aceste certificate, care atesta ca o persoana a fost vaccinata impotriva…

- Prim-ministrul ungar si lider al partidului Fidesz, Viktor Orban, l-a primit joi, la Budapesta, pe Santiago Abascal, liderul partidului VOX, de extrema dreapta din Spania, transmit dpa si MTI. La intalnire a fost prezenta si vicepresedinta Fidesz, Katalin Novak, ministru fara portofoliu in guvernul…

- Parlamentul European a adoptat miercuri planurile de consolidare a pregatirii si rezilientei Europei impotriva atacurilor cibernetice prin crearea unui centru de inovare si expertiza. Noul centru de competente in materie de securitate cibernetica, ce va avea sediul la Bucuresti, va pune in…

- Dintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea o populatie mai mica in 2050 decat in 2019, in timp ce aproximativ o treime (414 regiuni) vor avea o populatie mai mare, arata Eurostat. Exista o variatie considerabila a estimarilor intre tari. In…

- Violențele comise de extrema dreapta lasa o dara de sange pe intreg teritoriul Germaniei. „Motorul” Europei risca sa fie gripat de un val fara precedent de infracțiuni inițiate de militanții radicali,...

- Germania a inregistrat in 2020 un numar-record de infractiuni comise de catre extrema dreapta, care ramane ”cea mai mare amenintare la adresa securitatii tarii”, a anuntat marti ministrul german de Interne Horst Seehofer, relateaza AFP, potrivit news.ro. Aceste infractiuni includ de la asasinate…

- Candidatii formatiunii germane de extrema dreapta AfD (Alternativa pentru Germania) la postul de cancelar federal urmeaza sa fie stabiliti in mai, au indicat surse din partid citate sambata de dpa. Unul dintre favoriti este originar din Romania, conform biografiei postate pe site-ul partidului.…