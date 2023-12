Stiri pe aceeasi tema

- La cazul de dopaj extrem de complicat se adauga acum problemele financiare ale familiei. Simona nu are cum sa ramana nepasatoare la toate aceste incercari. Se lupta sa faca faca provocarilor avand in fața un viitor incert. In pofida succesului avut in tenis, dar și in afaceri, se confrunta acum, pe…

- Furia familiei lui Samer al-Talalka s-a aprins dupa ce in focul israelian le-a fost ucis fiul ostatic, ținut captiv timp de doua luni și impușcat accidental de soldații israelieni din Gaza. Cei indoliați duminica (17 decembrie) și-au adus un omagiu familiei lui Samer al-Talalka, care a fost ținut ostatic…

- Mușcat de 14 ori de un caine maidanez, un copil va primi despagubiri. Familia minorului ar urma sa incaseze banii, in urma deciziei definitive pronunțate de judecatori. Astfel, Primaria Constanța este buna de plata.

- Inalta Curte de Casație și Justiție a publicat motivarea unei decizii din iulie 2023 prin care a casat pentru a doua oara o hotarare a Curții de Apel Timișoara, pentru ca ar fi acordat daune morale prea mari familiei unei persoane decedate intr-un accident rutier provocat de neglijența CNAIR. In motivarea…

- Dima Allamdani și familia ei se numara printre sutele de mii de locuitori din Gaza care au fugit spre sud pentru a evita atacul constant al forțelor din Israel asupra orașului Gaza. Familia s-a stabilit intr-un adapost temporar in Khan Younis, dar in noaptea de 17 octombrie, un bombardament aerian masiv…

- Iubitul Andreei Marin, Adrian Brancoveanu a plecat de urgența in Israel dupa ridicarea nivelului de alerta in zona și acțiunile militare din Gaza. In calitatea sa de Consul General la Haifa, Israel, in care a fost numit recent, Brancoveanu și-a intrat in atribuții rapid. ”Precum știți, situația de criza…

- Un american cu domiciliul in Tel Aviv a anunțat ca ofera o recompensa consistenta oricui va ajuta la eliberarea unui ostatic Hamas. Robby Berman recunoaste ca nu este milionar, dar spune ca are mai multe contacte care l-au ajutat sa stranga aceasta suma importanta.

- Gabriela Firea, fostul ministru al Familiei, a vorbit, in cadrul unui podcast, despre regretele pe care le are. „Regretul este legat doar de timpul prea puțin cu copiii și mai ales atunci cand am numite situații mai dificile in plan profesional. Cand traversez o cumpana, mai am ganduri dintre acelea…