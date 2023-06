Finalele Turneului de Baschet 3×3 „Iubim Dambovița”, inca de la primele ore ale dimineții de duminica, intr-un adevarat show pe terenul amenajat in Piața Tricolorului s-au jucat meciurile care au stabilit caștigatorii acestui turneu. 200 de sportivi din Dambovița și din țara s-au duelat la acest turneu. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Dambovița [...] The post Finalele Turneului de Baschet 3×3 „Iubim Dambovița”. VIDEO first appeared on Partener TV .