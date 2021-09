Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu (18 ani) a caștigat turneul de la US Open, iar Simona Halep (29 de ani) a laudat-o pe jucatoarea britanica Halep a postat pe Instagram o poza dupa probei feminine a ultimului turneu de Grand Slam al anului, alaturi de mesajul: “Extraordinar“. Emma Raducanu a recunoscut ca Simona Halep…

- Simona Halep, 29 de ani, s-a declarat impresionata de parcursul incredibil avut de Emma Raducanu la US Open 2021, unde sportiva cu origini romanești a cucerit trofeul dupa ce a venit din calificari. Simona Halep a urmarit finala US Open 2021, fiind impresionata de mondul in care Emma Raducanu a reușit…

- Jucatoarea britanica Emma Raducanu, 18 ani, locul 150 WTA, venita din calificari, a castigat, sambata, turneul US Open, invingand in finala o sportiva la fel de tanara, canadiana Leylah Fernandez, 19 ani, locul 73 WTA. Ca urmare a performantei de la US Open, britanica va urca pe locul 23 WTA. Emma Raducanu…

- Emma Raducanu a facut un joc perfect, deși in toiul partidei s-a zgariat la un genunchi și a avut nevoie de ingrijiri medicale, pentru ca sangera. Adversara ei nu a fost insa de acord cu time-out-ul medical și a protestat.Emma a revenit insa in control, a dominat categoric schimburile și s-a impus,…

- Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3 și a caștigat US Open 2021, la prima participare la turneul american. Emma Raducanu devine prima jucatoare din istorie care caștiga un turneu de Grand Slam, dupa ce a venit din calificari!…

- Emma Raducanu s-a impus in finala de la US Open cu Leylah Fernandez, 6-4, 6-3, și a caștigat titlul la Flushing Meadows fara set cedat. Sportiva care reprezinta Marea Britanie, al carei tata este roman, a devenit primul jucator, indiferent de gen, care caștiga un turneu de Grand Slam in Era Open venind…

- Emma Raducanu este prima jucatoare din istoria US Open venita din calificari care ajunge pâna în finala. BBC și New York Times nu au ratat ocazia și au avut numai cuvinte de lauda la adresa sportivei de doar 18 ani. În fața unui Arthur Ashe plin, Emma Raducanu a trecut de Maria…

- Emma Raducanu, britanica de origine romana, a produs surpriza la US Open. Jucatoarea in varsta de 18 ani și ocupanta a locului 150 WTA, venita din calificari, va juca finala de simplu feminin la turneul de Grand Slam US Open. In ultimul act o va intalni pe sportiva canadiana Leylah Fernandez (19 ani,…