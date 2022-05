Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a afirmat marti ca razboiul din Ucraina nu are nicio legatura cu rivalitatea dintre SUA si Rusia, ci cu faptul ca Rusia a pornit un razboi impotriva poporului ucrainean, si din acest motiv Washingtonul face eforturi pentru ca autoritatile de la Kiev sa se poata apara, transmite EFE, conform…

- Razboiul din Ucraina pare sa fi intrat in faza „podurilor”. Podul Crimeei sau „Podul lui Putin”, care leaga partea de vest a Rusiei de Peninsula Crimeea, este un pod strategic și totodata simbolic pe care armata ucraineana spune deschis ca il are in vizor.

- Armata taiwaneza a declarat miercuri ca urmarește indeaproape razboiul din Ucraina, tragand invațaminte din invazia rusa pentru exercițiul sau militar anual din iulie, in timpul caruia Taiwan simuleaza apararea impotriva unui potențial atac al Chinei. „Ministerul Apararii monitorizeaza, studiaza și…

- Putin a devenit inamicul numarul 1 al intregii lumi de cand a declanșat acea operațiune in Ucraina, in data de 24 februarie. De atunci a trecut imediat o luna de zile și razboiul tot nu s-a incheiat. Ba mai mult, se vorbește tot mai frecvent despre arme biologice și chimice, despre fel de fel de viruși…

- In contextul actual geostrategic, Portul Constanta a capatat o importanta deosebita Bogdan Hutuca, presedintele Comisiei de Buget Finante din Camera Deputatilor spune ca una din provocarile pe care tara noastra o va avea in urmatoarea perioada va fi ca marfurile care ajung in Portul Constanta, cu destinatia…

- Biserica Ortodoxa rusa din Amsterdam a anunțat ca intrerupe orice legaturi cu Patriarhia de la Moscova. Este primul caz in care o biserica occidentala ia aceasta decizie din cauza invaziei trupelor ruse din Ucraina și respinge linia adoptata de Patriarhul Kiril, relateaza The Guardian.

- Marea majoritate a romanilor, respective 75,2%, considera ca Rusia este principalul vinovat pentru razboiul din Ucraina, arata un sondaj INSCOP realizat la inceputul lunii martie. Surprinzator, ponderea celor care cred ca Romania merge intr-o direcție buna aproape s-a dublat dupa invadarea Ucrainei.…

- Dan Balan urma sa prezinte Eurovision Romania 2022, insa razboiul l-a prins la Kiev, anunța paginademedia.ro, in exclusivitate. Iuliana Marciuc a anunțat ca artistul filma pentru „Vocea Ucrainei”, unde facea parte din juriul emisiunii.Sambata, 5 martie, are loc Selecția Naționala Eurovision Romania,…