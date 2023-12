Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor a anunțat regulile pentru Marea Finala a sezonului 6 America Express, difuzata pe 27 decembrie 2023. Aris și Alexia Eram, Sanziana Negru și Laura Giurcanu sunt cele doua echipe care au ajuns atat de aproape de premiul in valoare de 30.000 de euro.

- Aris și Alexia Eram se lupta diseara cu Laura Giurcanu și Sanziana Negru in Marea Finala America Express, pentru trofeul sezonului 6. Au mai ramas doar cateva ore pana cand telespectatorii vor afla cine sunt marii caștigatori.America Express, cel mai dur reality show din Romania, și-a desemnat in ediția…

- Ieri seara, pe Drumul Soarelui, a inceput etapa finala a competiției America Express: Giulia și Vlad Huidu, Aris și Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sanziana Negru sunt cele trei echipe care s-au aliniat la startul unei curse ce a avut ca tema fotbalul, spo

- Romica Țociu și Catalin au fost eliminați de la „America Express” inainte de finala. In competiție au mai ramas doar trei echipe, care vor lupta pentru marele premiu in valoare de 30.000 de euro. In ediția difuzata ieri la „America Express”, trei echipe s-au intrecut in cursa pentru ultima șansa. Este…

- Ieri seara, la America Express, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au caștigat dificilul joc de amuleta cu probe inspirate din misiunile de salvare ale pompierilor. Etapa semifinala din competiția de pe Drumul Soarelui se incheie in seara aceasta cu cel mai

- America Express este plina de surprize pentru toți concurenții. Doua echipe au fost penalizate cand au ajuns la punctul de final, acolo unde se afla Irina Fodor, fiindca nu au respectat cerințele impuse.

- In aceasta seara, de la ora 21:00, pe Antena 1, incepe etapa a șaptea pe Drumul Soarelui, la America Express, cu o surpriza de proporții: Anamaria Prodan intra in competiție alaturi de Romica și Catalin Țociu, in rolul ”handicapului” primit de ei dupa ce au fost salvați de soarele verde.Astfel, daca…

- George Tanase și Ionuț Rusu au fost eliminați de la America Express - Drumul Soarelui, dupa ce s-au luptat in cursa pentru ultima șansa cu Laura Giurcanu și Sanziana Nengru, dar și Ada Galeș și Antoneta Galeș.In ediția de miercuri, 15 miercuri, Ionuț Rusu și George Tanase au fost eliminați de la America…