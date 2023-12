Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, cele trei echipe care au mai ramas in lupta pentru marele trofeu și premiul de 30.000 de euro al acestui sezon, se vor intrece pe Drumul Soarelui la America Express. Mai exact, in ediția din aceasta seara, competiția ii poarta pe concurenți pe urmele marilor campioni ai Argentinei.

- A inceput etapa Finala de la America Express, sezonul 6! Ultimele misiuni din America Latina se aștern pe paginile carții de aventura in urmatoarele patru zile, care promit sa aduca telespectatorilor un carusel de evenimente uimitoare, care vor purta privitorii pe cele mai inalte culmi ale experienței…

- Eliminare America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 20 decembrie 2023. Dupa o cursa complicata la ultima șansa, concurenții au ajuns rand pe rand la Irina Fodor. Cursa de bilanț pe 20 decembrie s-a dat intre echipele Romica și Catalin Țociu, Laura Giurcanu și Sanziana Negru, Vlad Huidu…

- Concurenții au trecut prin situații dificile și in ediția din aceasta seara, cea cu numarul 17 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 13 noiembrie 2023. O singura echipa a caștigat prima imunitate din Ecuador. Ce anunț neașteptat facut Irina Fodor.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 8 noiembrie 2023. Cu o seara in urma, un incident extrem de nefericit a avut loc in cadrul competiției America Express. Ce schimbari a adus acesta zi in cursa pentru ultima șansa.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Astazi ne adancim in misterele și legendele unui trib stravechi. Impactul cultural va fi puternic, dar echipele trebuie sa pastreze ritmul de cursa. In curand Irina Fodor va pune in joc primele bilete catre Ecuador, la pachet…

- Rasturnare de situație in ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. In momentul in care Irina Fodor a anunțat cine sunt cele trei echipe care intra in cursa pentru ultima șansa, ceilalți concurenți au ramas surprinși.

- Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Concurenții sunt pregatiți sa inceapa battle-ul cu numarul trei, la Chefi la cuțite. Irina Fodor a venit cu anunțul cu care i-a speriat chiar și pe jurați. Aceștia au primit o provocare care i-a pus pe ganduri și de care s-au temut. Concurența a crescut de la o ediție…