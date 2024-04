Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dacian Ciolos l-a somat, joi, pe premierul Marcel Ciolacu, „sa nu mai tina sedinte electorale in sediul Guvernului” de la Palatul Victoria, unde trebuie sa ia decizii pentru romani, nu pentru „clica de partid”. Ciolos a citat, in acest sens, o declaratie a candidatului coalitiei PSD-PNL…

- Marcel Ciolacu a vorbit, miercuri, din Qatar, despre discuțiile privind retragerea medicului Catalin Cirstoiu de la candidatura pentru Primaria Capitalei. Marcel Ciolacu a facut declarații importante miercuri, din Qatar, referitoare la discuțiile privind retragerea medicului Catalin Cirstoiu de la candidatura…

- Circula zvonuri cu privire la o eventuala retragere a medicului Catalin Cirstoiu din cursa pentru primaria Capitalei, insa candidatul comun spune ca exclude varianta retragerii din cursa. Sorin Grindeanu reamintește faptul ca in momentul de fața nu s-a dat starul inscrierilor in cursa pentru fotoliul…

- Mai mult, in intervenția sa la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a dezvaluit maneverele disperate ale coaliției de a gasi un inlocuitor capabil sa atraga mai multe voturi.Asa cum am anticipat inca de vineri, discutiile despre tetragerea candidatului alianței, Catain Cirstoiu, sunt astazi in toi, tot…

- Anunțata intempestiv, candidatura doctorului Catalin Cirstoiu la Primaria Capitalei a creat probleme mari alianței PSD-PNL. Deși negociata intre președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, dupa cum susțin surse politice, intrarea in competiție a lui Cirstoiu a parut o soluție de avarie,…

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins vehement zvonurile privind o posibila retragere a lui Cristian Popescu-Piedone din cursa pentru Primaria Capitalei, afirmand ca nu exista astfel de negocieri in cadrul partidului. Intr-un interviu acordat postului de televiziune Digi 24, Grindeanu…

- Coordonatorul campaniei PSD pentru alegerle europarlamentare si europarlamentar din partea PSD, Mihai Tudose, a negat ca medicul Catalin Cirstoiu, candidatul comun al PSD si PNL la Primaria Capitalei, ar fi amenintat ca se va retrage din cursa electorala pe motiv ca nu este multumit de felul in care…

- Fost consilier de stat la Cotroceni in mandatul lui Traian Basescu si fost senator, Dorel Constantin Onaca, membru fondator al PMP, este candidatul Partidului Romania Mare la Primaria Capitalei. In cursa pentru Primaria Capitalei este deja inscris și Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL, care este…