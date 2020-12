Stiri pe aceeasi tema

- Chelnerii plini de viața și mirosul de cafea s-au intors luni pe pavajele Barcelonei, in timp ce barurile și restaurantele din regiunea Cataloniei s-au redeschis, odata cu reducerea treptata a restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, relateaza Reuters.„Oamenii dincartier sunt dornici sa vada…

- In 1831, patru puteri navale ale Europei – Marea Britanie, Franta, Spania si proaspat independentul Regat al Siciliei – au intrat intr-o confruntare legata de stapanirea unei insule din Marea Mediterana. O insula care a existat mai putin de jumatate de an inainte de a se scufunda in mare. Timp de cateva…

- Polonia a ajuns la un numar urias de infectari, in conditiile in care populatia tarii 37.97 de milioane de locuitori, aproape de doua ori mai mare decat a Romaniei. Decesele inregistrate in ultimele ore ajung la 349, in timp ce vineri au fost 445. Totalul deceselor este de 7.636, in timp ce…

- FC Barcelona a acceptat sa participe la o "Superliga europeana" de fotbal, a anuntat presedintele demisionar Josep Maria Bartomeu, astfel ca gruparea catalana devine prima echipa care aproba oficial acest proiect favorabil marilor cluburi, informeaza AFP.Dupa ce Josep Maria Bartomeu a…

- In Europa s-au inregistrat pentru prima data joi peste 100.000 de cazuri zilnice de COVID-19, dupa ce tari precum Rusia si Marea Britanie au cunoscut in ultimele cinci zile o crestere a numarului de infectii cu coronavirus, relateaza Reuters, citata de agerpres. Epicentrul focarului din regiunea Europei…

- ACEA a dat publicitații un raport care arata cat de mult a pierdut fiecare țara europeana in domeniul producției de mașini din cauza pandemiei. Germania, Franța și Spania au fost cele mai lovite. Conform raportului Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), care citeaza datele IHS Markit,…

- Mai multe state europene anunța creșteri ale cazurilor noi de coronavirus și experții vorbesc de intrarea in al doilea val al pandemiei. Doctorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, vorbește despre evoluția infectarilor cu coronavirus in Romania și in Europa,…

- Agentia europeana pentru controlul raspandirii bolilor recomanda testarea pe scara larga in locul restrictiilor sanitare, intr-un moment in care noul coronavirus face ravagii in tarile din vestul si nordul Europei. Spania, Franta, Olanda sau Belgia se confrunta cu o crestere a numarului zilnic de infectari,…