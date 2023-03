Stiri pe aceeasi tema

- ȘI MAI GENIAL… Andrei Jitca, tanarul de 22 de ani din municipiul Barlad, a compus recent inca un cantec dedicat primarului ”noroaielor” barladene, Dumitru Boroș. Primul sau cantec, despre care v-am spus ca a fost genial, compus in luna ianuarie in ritm hip-hop, a avut un succes rasunator printre barladeni.…

- SOLUTIE TRAZNET!… Schimbari majore pentru gestionarea cainilor comunitari care haladuiesc pe strazile Barladului! Primarul „cateilor” Dumitru Boros a ridicat cat a putut de mult costurile privind capturarea si intretinerea maidanezilor, mai exact, 1200 de lei/catel (fara TVA). Pe 28 februarie, la sedinta…

- VIZITA ROMANTICA… Ieri, primarul Dumitru Boroș a sarbatorit in avans Ziua Indragostiților impreuna cu doamnele de la Curtea de Conturi Vaslui. Acesta s-a prezentat regulamentar, cu mai multe buchete de flori pentru a dovedi ca la Primaria Barlad totul este legal și niciun ban public nu s-a cheltuit…

- MAI MULȚI BANI… Bugetul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Vaslui se marește de la un an la altul. In 2023, clubul condus de Primaria Vaslui are stabilit un buget de aproape 9 milioane de lei (exact: 8.709.000 lei), adica 1,778,726 milioane de euro. Suma este aproximativ cu 400.000 de mii de euro mai…

- Lansat in cinematografe pe 2 ianuarie, filmul „Romina, VTM!“ – o producție Vidra Production in colaborare cu Selly Media Network – a avut 343.950 de bilete vandute și incasari de 9,1 milioane de lei (aproximativ 1,95 milioane de dolari). De altfel, pelicula a intrat și in in topul filmelor cu cele mai…

- ULUITOR… S-a spart buba la Primaria Barlad, unde o fosta consiliera personala a primarului Dumitru Boroș il acuza pe edil ca a dat-o afara abuziv! Femeia, in varsta de 34 de ani, prezinta un document prin care sunt menționate negru pe alb motivele aberante pentru care primarul Boroș a „matrașit-o” din…

- MANEVRE L A VEDERE… Spre marea mirare a multor barladeni si constructori din oras sau din imprejurimi, firma presedintelui TSD Barlad, Dumitrasc jr., a reusit sa puna mana pe doua contracte cu Primaria Barlad, in aceeasi zi! Printr-o reteta ramasa insa secreta, societatea Urban Proiect SRL Barlad izbuteste…