Final de competitie pentru juniorii LPS Vaslui

- REUSITA… Cele doua grupe de juniori de la LPS Vaslui au inregistrat o dubla victorie in etapa a VII-a a Etapei Preliminare din cadrul Campionatului National de fotbal rezervat juniorilor U19 si U17. LPS-istii au trecut, in deplasare, de echipele similare ale CSM Pascani. Doua victorii pentru juniorii…

- BUNI… Noi victorii pentru juniorii U19 si U17 de la Sporting Juniorul Vaslui. In runda a IV-a din cadrul Etapei Preliminare a Campionatului National de juniori U19 si U17, Sporting Juniorul Vaslui s-a impus la ambele categorii de varsta, 12-0 respectiv 3-0, impotriva echipelor de la CSM Pascani. Juniorii…

- JUNIORI… O victorie si o infrangere pentru juniorii Liceului cu Program Sportiv Vaslui in etapa a IV-a din cadrul Etapei Preliminare a Campionatului National de fotbal U19 si U17. Sambata, echipele de juniori Under 19 si U17 de la LPS Vaslui au sustinut meciurile contand pentru etapa a IV-a din cadrul…

- LA SCOR… Victorii fara emotii pentru juniorii de la Sporting Vaslui, in duelurile cu echipele similare ale Liceului cu Program Sportiv Vaslui, in runda a treia din cadrul Etapei Preliminare a Campionatului National de fotbal pentru juniori U19 si U17. Juniorii U19 s-au impus cu 6-0 si raman pe primul…

- Juniori LIDERI… O singura victorie pentru juniorii republicani, in runda a II-a din cadrul Etapei Preliminare a Campionatului National de fotbal – U19 si U17. Sporting Juniorul Vaslui a invins, in deplasare, pe CSM Politehnica Iasi (2-1) si a urcat pe primul loc in clasament. O victorie si trei infrangeri…

- Juniori LA SCOR… O victorie si trei infrangeri pentru juniorii vasluieni, in prima runda din cadrul Etapei Preliminare a Campionatului National de fotbal rezervat juniorilor U19 si U17. Singura victorie a fost obtinuta de Sporting Juniorul Vaslui U19, care a trecut de LPS Iasi cu scorul de 3-0. In editia…

- AMICAL… O selectionata din zona Moldovei (Under 15) va sustine o partida amicala, la Chisinau, impotriva selectionatei similare a Republicii Moldova. Pentru aceasta actiune, Vasluiul da sapte jucatori, toti de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui. Meci amical international pentru 7 jucatori de la LPS…