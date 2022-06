Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul CCR Marian Enache a fost votat in unanimitate noul președinte al Curții Constituționale a Romaniei, pentru o durata de trei ani, pe locul ramas vacant dupa ce lui Valer Dorneanu i-a expirat al doilea mandat.

- Judecatorul constitutional Marian Enache a fost ales sambata in functia de presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei. Enache, numit in functia de judecator CCR in 2016, cu sprijinul PSD, ii succede lui Valer Dorneanu si va conduce CCR pentru urmatorii trei ani.

- Vineri, 10 iunie, Valer Dorneanu și-a incheiat mandatul de judecator și de președinte al Curții Constituționale și le-a mulțumit jurnaliștilor, intr-un comunicat: „Presa este un plaman prin care respira o națiune”. O ora mai tarziu, in sediul CCR, el a resunat, din greșeala, un ziarist al Libertații.…

- Un tribunal din Kiev l-a pus vineri pe fostul președinte al Curții Constituționale a Ucrainei, Alexandr Tupitski (59 de ani), pe lista de urmarire internaționala, a anunțat Procuratura Generala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a declansat procedurile pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala, pe locul actualului presedinte, Valer Dorneanu, caruia ii expira mandatul pe 10 iunie, potrivit documentului consultat de Libertatea.Valer Dorneanu a depus juramantul de judecator…

- Comunicat de presa – Ambasada Ucrainei in Romania Adresa Presedintelui Ucrainei, domnului Volodymyr Zelenskyy, catre poporul si politicienii romani in Parlamentul Romaniei Traducere neoficiala din limba ucraineana Stimate domnule Presedinte al Camerei Deputatilor! Stimate domnule Presedinte al Senatului!…