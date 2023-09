Filiala Gazprom din Republica Moldova, amendată cu 1,9 milioane de dolari ANRE a precizat ca Moldovatransgaz, subsidiara a Moldovagaz, la care Gazprom detine o participatie de 50%, a fost amendata cu 33,99 milioane de lei moldovenesti (1,9 milioane de dolari). ANRE spune ca amenda aplicata Moldovatransgaz a fost impusa pentru nerespectarea de catre aceasta a obligatiilor de a-si asigura independenta fata de Moldovagaz, care furnizeaza gaze naturale in Moldova. Moldovatransgaz a anuntat intr-o declaratie ca nu este de acord cu decizia ANRE si ca intentioneaza sa o conteste in instanta. Livrarile de gaze naturale au fost o sursa de tensiuni de lunga durata intre Republica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

