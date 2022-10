Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare in casa Mireasa! Paul și Roxana au implinit o luna de relație, iar cei doi au aniversat acest moment alaturi de ceilalți concurenți. Paul și Roxana au fost surprinși cu un tort, baloane, dar și cu mesaje emoționante din partea colegilor sai de platou.

- Vanessa, fiica lui Leonard Doroftei, a implinit 19 ani, iar cu aceasta ocazie, tatal ei i-a transmis un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine cu ei. „La mulți ani Vani, oriunde am fi, sa știi ca te iubim și suntem mandri de tine!”, a scris Leonard Doroftei pe Facebook, in…

- A fost o zi extrem de importanta pentru Adela Popescu, asta pentru ca astazi a implinit frumoasa varsta de 36 de ani. Cu ocazia acestei zile speciale, artista a pimit o surpriza de proporții din partea soțului ei, Radu Valcan, și a prietenilor ei. Iata cum și-a sarbatorit vedeta ziua de naștere!

- Florin Salam iși sarbatorește ziua de naștere azi. Celebrul cantareț de manele a implinit 43 de ani, iar fiica lui, Betty Vișanescu, i-a transmis deja o urare emoționanta in mediul online. Fiul artistei este nascut in aceeași zi, astfel ca este dubla sarbatoare in familia lor.

- CRBL e casatorit cu Elena din anul 2008. Rodul iubirii lor e Alessia, fiica lor care acum a implinit 12 ani. Tatal ei celebru i-a transmis public un mesaj special. Intr-o postare pe Instagram, CRBL i-a urat „La mulți ani” fetiței lui. A distribuit și doua fotografii cu ea, una de acum ceva vreme și…

- Este sarbatoare mare in familia frumoasei prezentatoare de la Antena Stars. Mirela Vaida este impreuna cu intreaga familie in vacanța, intr-o destinație de vis, iar astazi mai au un motiv de bucurie, deoarece este ziua lui Vladi, fiul cel mare al prezentatoarei de la Acces Direct, care astazi a implinit…

- Astazi a fost o zi emoționanta pentru Flick și soția lui, Denisa Filcea. Aceștia au calatorit pentru prima cu cu fetița lor cu avionul, la nici doua luni de la naștere. Fanii au reacționat imediat imaginii publicate de acesta de pe aeroport.

- Alessia, fiica cea mare a Amaliei și a lui Ilie Nastase, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cați ani a implinit tanara, dar și ce mesaj emoționant a postat mama ei cu ocazia acestei zile. Fostul tenismen trebuie sa fie tare mandru.