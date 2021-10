Codin Maticiuc se mandrește tare mult cu fiica sa, Smaranda, in varsta de doi ani și jumatate. Fetița vedetei este foarte dragalasa, iar Codin o surprinde pe micuța in cele mai amuzante ipostaze, astfel ca recent, actorul a postat un filmuleț cu fiica sa pe TikTok care fara doar și poate a facut deliciul internauților. Așadar, Codin Maticiuc a surprins-o pe Smaranda in momentul in care ii trimite un mesaj fictiv crush-ului sau pe telefon, declarandu-se ”indragostita” de acesta.