Fierbere mare în Germania. Agenții lui Vladimir Putin încearcă să schimbe politica de la Berlin In Germania, unii oameni ar vrea ca guvernul de la Berlin sa iși schimbe strategia cu privire la razboiul din Ucraina și sprijinul pentru Kiev. Unele dintre cele mai importante personaje ale acestei campanii au legaturi cu Kremlinul sau cu extrema dreapta, potrivit unei investigații Reuters.Intr-o piața umbrita de turlele inalte ale catedralei gotice din Koln, in septembrie, s-au strans in jur de 2.000 de protestatari ca sa ceara guvernului de la Berlin sa intrerupa ajutoarele pentru Ucraina și sa faca pace cu Rusia. „Trebuie sa nu mai fim vasalii americanilor”, a spus Markus Beisicht, un poltician… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Germania, unele voci cer cu insistenta o schimbare de atitudine in ceea ce priveste Ucraina, iar figurile-cheie ale acestei campanii au legaturi cu statul rus sau cu extrema dreapta, e concluzia unei investigatii Reuters. Germania a alocat pana acum peste 1 miliard de euro pentru ajutor umanitar…

- Serviciile ruse de securitate FSB - care vor sa evite noi actiuni ale Kievului in Rusia, dupa sabotarea Podului Crimeei in octombrie si asasinarea lui Daria Dughin in august - anunta luni ca au ucis duminica, de Craciun, patru "sabotori" ucraineni in timp ce incercau sa patrunda in regiunea rusa Briansk,…

- Detaliind pentru prima data raspunsul Rusiei la plafoanele de pret introduse de Occident cu privire la invadarea Ucrainei de catre Moscova, Novak a spus ca reducerile ar putea ajunge la 500.000-700.000 de barili pe zi (bpd). El a mai aratat ca, in ciuda eforturilor Europei de a reduce dependenta de…

- Orașul a fost ocupat de trupele ruse in prima parte a invaziei și are o poziție strategica vitala pentru „podul terestru” dintre Donbas și Crimeea, pe care Rusia și-l dorește cu orice preț, scrie New York Times.Ucraina și-a sporit in ultima vreme eforturile menite sa izoleze forțele rusești din orașul…

- Parlamentul European a confirmat joi, 24 noimebrie, decizia Consiliului Uniunii Europene de a nu accepta pasapoarte si alte documente de calatorie emise de Rusia in regiunile ocupate ilegal in Ucraina si Georgia, indica un comunicat al PE, transmite Agerpres . Cu 531 voturi pentru, 7 voturi impotriva…

- Radioteleviziunea turca de stat TRT si alte media l-au citat pe Erdogan afirmand ca "Occidentul, in special SUA, ataca Rusia aparent la nesfarsit", fara a preciza ce a vrut sa spuna."Desigur, Rusia da dovada de o mare rezistenta fata de toate acestea", ar fi declarat presedintele turc jurnalistilor…

- Aceasta noua examinare – organizata la initiativa Fortelor armate suedeze – este independenta fata de ancheta judiciara in curs, dupa descoperirea celor patru scurgeri, la sfarsitul lui septembrie. ”Am simtit nevoia sa completam ancheta pe care am efectuat-o anterior”, a declarat miercuri AFP comandantul…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat miercuri ca a convenit cu omologul sau rus, Vladimir Putin, ca cele doua țari sa inființeze un „hub de gaze naturale” in Turcia, relateaza agenția de presa rusa de stat RIA Novosti, potrivit The Moscow Times . In cadrul unei alocuțiuni in fața parlamentului…