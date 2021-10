Activitatea pe platourile de filmare de la Hollywood a fost reluata in ultimele luni, dupa restricțiile pandemiei, la un nivel accelerat. Insa membrii echipelor spun ca programul si solicitarile in ceea ce ii priveste s-au inrautatit. International Alliance of Theatrical and Stage Employees (IATSE), sindicatul care reprezinta lucratorii din industria filmului de la Hollywood, a votat aprobarea unei greve generale. Actiunea ar putea inchide aproximativ toata productia de film si televiziune din SUA, potrivit BBC . Mai mult de 50.000 de lucratori au votat luni, iar 98,7% dintre ei au fost in favoarea…