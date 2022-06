FGO a automatizat complet integrarea în sistemul RO e-Factura al ANAF FGO, o companie de pe piata solutiilor de facturare online, integrare cu contabilitatea si organizarea digitala a afacerii, a automatizat complet integrarea in sistemul RO e-Factura al ANAF-ului, astfel ca toate companiile care au relatii cu entitati de stat, respectiv toate cele care comercializeaza unul dintre cele 900 de produse cu risc fiscal ridicat pot emite automat factura prin FGO, fara alte costuri pentru softuri sau contabilitate. Potrivit unui comunicat al companiei de software i-Tom Solutions, peste 85% dintre entitatile de stat din Romania sunt facturate de firmele inregistrate in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Black Sea Oil and Gas (BSOG) nu are asigurare de razboi pentru zacamintele de gaze Ana si Doina, care au intrat recent in productie, insa proiectul merge mai departe, a afirmat, marti, Mark Beacom, CEO al companiei. El a participat la ceremonia organizata la Vadu, judetul Constanta, cu ocazia…

- In sfera serviciilor de marketing digital, agențiile care vor sa fie unele de top trebuie sa aiba un flux al activitaților extrem de bine pus la punct. Cum timpul este una dintre cele mai prețioase resurse, este important ca eficientizarea activitaților și ale taskurilor de zi cu zi sa fie unul din…

- 320 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19 au fost depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 14.381 teste rapide și PCR, au anunțat autoritațile sambata, 21 mai. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația…

- Lucian Ovidiu Heius a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa, cand va fi gata chestionarul pentru curierii care aduc pachetele achitate ramburs. “Comertul in Romania si-a modificat modul in care se desfasoara. Tot mai multa lume cumpara in sistemul online. Fiecare dintre noi am cumparat…

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 831 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 285 mai puțin fața de ziua anterioara. 95 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct…

- Peste 1.500 de noi cazuri de COVID-19 și 26 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat marți Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1524 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 838 mai mult fața de ziua…

- Autoritațile au emis marți, 19 aprilie, un nou buletin informativ privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.524 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 838 mai mult fața de ziua anterioara. 188…

- "Razboiul din Ucraina, pornit in mod ilegal de Rusia, a creat multe probleme in vecinatate, legate nu doar de provocarile de securitate din regiune, pentru securitatea europeana si euroatlantica, ci si pentru tarile vecine Ucrainei, iar Republica Moldova a trebuit sa faca fata unui numar mare de refugiati",…