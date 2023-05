Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a recepționat, in intervalul 17 martie 2023 (data ridicarii licenței Euroins) – 14 mai, 13.953 de Cereri de deschidere dosare dauna, din partea potențialilor creditori de asigurare Euroins. Dintre acestea, Fondul a inregistrat 10.286. De asemenea, in aceeași…

- Politele de asigurare emise de Euroins Romania isi pastreaza valabilitatea si dupa publicarea in Monitorul Oficial a deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) de retragere a autorizatiei societatii, daca posesorii lor nu aleg sa le denunte, precizeaza ASF. „Politele de asigurare…

- Decizia ASF de retragere a autorizatiei Euroins fost publicata in Monitorul Oficial. Clienții pot depune acum cererile de despagubire la Fondul de Garantare a Asiguratilor. La 60 de zile dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial vor putea incepe si platile. Clienții vor avea la dispoziție inca 3…

- ASF a decis sa ridice licenta societatii Euroins, cel mai mare asigurator RCA de pe piata, sa ceara in instanta falimentul companiei si sa numeasca FGA ca administrator temporar, in vederea conservarii activului. La 60 de zile dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial vor putea incepe si platile,…

- Falimentul companiei de asigurari Euroins a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Pagubiții si clientii Euroins pot depune cererile de despagubire la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA). Citește și: Șef din Ministerul Sanatații, plasat sub control judiciar Decizia Autoritatii de Supraveghere…

- Politele RCA incheiate la Euroins raman valabile inca trei luni de la momentul publicarii in Monitorul Oficial a deciziei Autoritatii pentru Supraveghere Financiara de retragere a autorizatiei companiei de asigurari. De asemenea, asiguratii Euroins pot renunta la asigurare. Mai intai se trimite companiei…

- Daniel Apostol, purtatorul de cuvant ASF, a declarat, vineri, la Digi24, dupa decizia Autoritatii de a retrage autorizatia de functionare a Euroins ca urmare a intrarii in insolventa, ca Fondul de Garantare a Asiguratilor va plati toate drepturile politelor de asigurari de la aceasta firma. „La aceasta…

- Aproximativ 2,8 milioane de romani care au asigurari auto RCA valabile la Euroins, dar și pagubiții liderului RCA caruia ASF a decis sa-i ceara in instanța falimentul, vor putea sa ceara imediat restituirea de prime și plata daunelor de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dupa publicarea deciziei…