Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de persoane au fost depistate, in ultimele zile, in Constanta, in timp ce aveau asupra lor droguri pe care incercau sa le vanda turistilor aflati in Mamaia, Costinesti sau Vama Veche. Polițiștii Antidrog si procurorii DIICOT au intrat pe fir. Un barbat de cetațenie straina a fost prins…

- Cocaina roz este cel mai nou drog care a intrat pe piața din Romania. Aceasta substanța interzisa care este la mare cautare in prezent, la petrecerile de pe litoralul romanesc provine din Columbia și a generat o isterie in Statele Unite ale Americii.

- Doi barbati din Bucuresti au fost prinsi de Politia Locala din Constanta in timp ce vindeau droguri in zona Festivalului Sunwaves din Mamaia. Alți 6 cetațeni straini au fost reținuți de DIICOT pentru trafic de droguri, aceștia avand primite, prin curier, zeci de pastile de stupefinate, pe care se pregateau…

- Doi barbati din Bucuresti au fost prinsi de Politia Locala din Constanta in timp ce vindeau droguri in zona Festivalului Sunwaves din Mamaia. Traficanții au fost depistați in timp ce ofereau spre vanzare substante de mare risc unui barbat si unei femei. “Drogurile de mare risc ce erau oferite spre vanzare…

- Pentru zeci de tineri petrecerea s-a terminat mai devreme pe litoral. Aceștia au fost prinși cu substanțe ilegale, in timp ce doreau sa intre la festivaluri. “Noaptea trecuta, 22 de persoane au fost blocate de catre colegii nostri jandarmi si de catre agentii firmei de paza de la intrarea in festivalurile…

- Daca in perioada Sarbatorilor Pascale, pe litoral au fost deschise doar 30-40 de unitati de cazare, in minivacanta de 1 Mai, numarul acestora se va dubla, noteaza Radio Constanta, citata de Rador. Potrivit reprezentantilor portalului de turism litoralulromanesc.ro, aproape 80 de unitati hoteliere vor…

- Aglomerația mare vineri dimineața la granița. Mulți romani care și-au facut planul sa plece din țara in aceasta minivacanța s-au izbit de eterna așteptare in vama. Timpii de asteptare pentru autoturisme sunt vineri dimineata de 80 de minute la punctul de trecere a frontierei Nadlac ll si de 250 de…