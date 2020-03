Festivalul SXSW de tehnologie, muzică și film a fost anulat din cauza coronavirusului Festivalul de muzica, tehnologie și film South by Southwest din Austin, Texas, a fost anulat, adaugându-se unei liste din ce în ce mai mari de evenimente suspendate în întreaga lume din cauza îngrijorarilor cu privire la raspândirea epidemiei de coronavirus, anunța Mediafax, citand Reuters.



Cunoscut sub numele de SXSW, evenimentul anual al culturii pop fusese programat sa se desfașoare în perioada 13 - 22 martie. Organizatorii și oficialii locali au declarat la o conferința de presa ca au ajuns la concluzia ca nu este prudent sa atraga mulțimi de…

Sursa articol: hotnews.ro

