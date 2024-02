Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de film de la Berlin este in centrul unei controverse, fiind acuzat ca a servit drept platforma pentru declaratii antisemite ale regizorilor in timpul ceremoniei de decernare a premiilor cu o zi inainte, in legatura cu razboiul israelian impotriva Hamas din Fasia Gaza

- Investitorul miliardar in fonduri speculative Bill Ackman si sotia sa, Neri Oxman, au cumparat o participatie de aproape 5% la Bursa de Valori din Tel Aviv, a informat miercuri bursa, intr-un comunicat de presa, transmite Reuters. Anuntul a venit in momentul in care bursa israeliana a anuntat pretul…

- Anuntul a venit in momentul in care bursa israeliana a anuntat pretul unei oferte secundare de 17.156.677 de actiuni, sau 18,5% din valoarea sa de piata, la pretul de 20,60 sekeli (5,50 USD) per actiune, punand achizitia lui Ackman si a sotiei sale la aproximativ 25 de milioane de dolari, potrivit CNBC.…

- Loviturile impotriva unui refugiu al ONU din Khan Younis, in sudul Fasiei Gaza, destinat persoanelor care si-au parasit locuintele, constituie o „incalcare flagranta a regulilor fundamentale ale razboiului”, a declarat miercuri un responsabil al Natiunilor Unite, citat de AFP. Un centru de formare devenit…

- Fortele israeliene isi continua atacurile in orasul Khan Younis si in tabara de refugiati al-Maghazi din centrul Fasiei Gaza, relateaza miercuri agentia DPA. Trupele israeliene au atacat aproximativ 150 de tinte Hamas in ultima zi, au declarat Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) miercuri dimineata.…

- Dupa aproape patru luni, represaliile militare masive ale Israelului se rasfrang in regiune, cu explozii in Liban și cu rebelii din Yemen atacand transportul maritim in Marea Roșie. Regiunea Orientului Mijlociu este in flacari. Se va raspandi razboiul? Posibil. Dupa revoluția islamica din 1979, Iranul…

- Ministrul israelian de externe, Eli Cohen, a apreciat drept un "pericol pentru pacea lumii" mandatul sefului ONU, Antonio Guterres, dupa ce acesta din urma a invocat o procedura rara in fata Consiliului de Securitate cu privire la razboiul din Fasia Gaza, noteaza AFP, conform Agerpres."Cererea sa…