Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de Film de la Berlin a ajuns duminica in centrul unei controverse, fiind acuzat ca a servit drept platforma pentru declaratii antisemite ale unor regizori la ceremonia de decernare a premiilor, in legatura cu razboiul Israelului impotriva Hamas, relateaza AFP, citat de news.ro. "Antisemitismul…

- Oficialii israelieni spun ca teroriștii Hamas au comis brutalitați asupra femeilor peste tot unde au lansat atacuri, de la festivalul rave la bazele militare de la granița cu Fașia Gaza și kibbutz-uri, a aratat o investigație NYT.

- Razboi Israel – Hamas. Ministerul de Externe anunta sambata seara ca autoritatile israeliene au informat cu privire la decesul unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, ostatic in Fasia Gaza. Ministerul afirma ca ”in prezent, o persoana cu dubla cetatenie, israeliana si romana, se mai…

- Ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, a apreciat drept un "pericol pentru pacea lumii" mandatul sefului ONU, Antonio Guterres, dupa ce acesta din urma a invocat o procedura rara in fata Consiliului de Securitate cu privire la razboiul din Fasia Gaza, noteaza AFP.

- Dialogul constant cu reprezentantii comunitatii evreiesti, prevenirea si combaterea antisemitismului se numara printre prioritatile Guvernului, a declarat miercuri premierul Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.Acesta a avut intrevederi, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza in SUA, cu presedintele…

- Primul vinovat pentru razboiul izbucnit in Fașia Gaza este gruparea Hamas, considera romanii, potrivit unui sondaj Inscop. Pe locul doi sunt plasate Statele Unite ale Americii, urmate de Israel.

- Imagini publicate recent arata cum Amit Soussana, o femeie care a fost luata ostatica de militanții Hamas in cadrul asaltului sangeros asupra sudului Israelului din 7 octombrie, se lupta cu șapte dintre rapitorii ei inarmați, incercand sa scape, in timp ce aceștia o tarasc in Fașia Gaza, scrie luni…

- Armata israeliana a anuntat – duminica – ca trupele sale au descoperit peste 800 de guri de tuneluri in Fasia Gaza de la inceputul ofensivei sale terestre in enclava palestiniana la sfarsitul lunii octombrie si ca aproximativ 500 au fost distruse, potrivit EFE. „De la inceputul operatiunilor terestre…