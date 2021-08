Transatlantic va canta, pentru prima data, pe scena din Piata Mare din Sibiu la a 15-a editie a Festivalului ARTmania care va avea loc pe 22-24 iulie 2022. Pe langa Transatlantic, pe scena din Piata Mare de la Sibiu vor mai urca, in cele trei zile ale festivalului: My Dying Bride, Testament si The Pineapple Thief. In perioada urmatoare vor fi anuntate si alte nume importante. Abonamentele pentru editia aniversara a Festivalului ARTmania sunt in vanzare pe website-ul oficial (www.artmaniafestival.ro), ambilet.ro, eventim.ro si iabilet.ro la pretul de 290 lei/ buc. + taxe. Trupa Transatlantic se…