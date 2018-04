Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, a dat startul unui nou proiect ce are ca scop promovarea sportului in randul copiilor și al adulților. Organizat in premiera la Reghin,...

- Ludovic Orban, la alergat alaturi de consilierul sau pe sport, in curtea sediului din Modrogan. Liderul liberalilor a postat un video pa pagina de Facebook in care pledeaza pentru mișcare și sport. Imbracat in trening, el alearga pe aleile sediului central al partidului, din Modrogan, alaturi de președintele…

- Roxana Ciuhulescu a transmis primul mesaj dupa ce s-a casatorit. Vedeta a facut publice și imagini din interiorul Primariei Sectorului 2, acolo unde a avut loc ceremonia. Roxana Ciuhulescu s-a cununat civil sambata cu Silviu Bulugioiu , președintele Clubului Off-Road București CORB44 Adventure. Roxana…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, și-a adus consilier pe probleme sportive, dar nu p eoricine, ci pe un culturist cu firma de paza și protecție. Noul consilier personal pe probleme de sport al liderului liberalilor este președintele Federației de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean. Greu de ințeles…

- Nu se intocmeau acte, nu existau politisti, iar procesele erau orale si nu se bazau pe probe solide. Asa arata satul "juridic" romanesc in urma cu doua secole. Cu toate acestea, regulile si cutumele nu lipseau din lumea rurala.

- Presedintele Federatiei Române de Judo, Cozmin Gusa, a afirmat ca Simona Halep si-a consolidat statutul dupa finala Australian Open, sportiva românca având un joc exceptional. "Simona a fost spectaculoasa", a spus acesta.