Fermierul care are pe stoc brânză de 1 milion de euro și pe care nimeni nu o vrea Daca altadata laptele și produsele din lapte de bivolița erau la mare cautare, astazi fermierii care cresc bivoli iși gasesc cu greu loc pe piața. S-a ajuns chiar la situația in care un fermier are pe stoc branza in valoare de 1 milion de euro pe care nu reușește sa o vanda, deoarece supermarketurile nu sunt interesate. Cel care a facut publica informația cu privire la stocul de branza a fost chiar ministrul Agriculturii Florin Barbu, care a spus ca a venit vremea ca instituția numita Casa de Comerț Agroalimentar Unirea s-și indeplineasca rolul pentru care a fost creata. „Casa Unirea are profit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, fermierii romani nu vor intampina dificultați, spune ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, iar tot ce s-a negociat in ultimele zile atat cu protestatarii, cat și cu asociațiile din sector va fi reglementat. Cateva dintre revendicarile pe care fermierii le-au adus in…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca fermierii care protesteaza in strada nu sunt fermieri, „sunt instigatori și protestatari”. „Nu sunt fermieri ai Romaniei, sunt protestatari. Nu sunt fermieri. Vreau sa fac un apel asupra ministerului pentru ca in anul 2024 agricultura din Romania sa…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, marți, mai multe masuri pentru susținerea crescatorilor de bovine, in acest an, cum ar fi sprijinul pentru vacile de carne sau pentru furaje. Ministerul Agriculturii si reprezentantii asociatiilor crescatorilor de vaci au ajuns, astazi, la un consens…

- Chestionat, intr-o conferinta de presa sustinuta marti in legatura cu noile solicitari ale fermierilor, Florin Barbu a raspuns: „Asa cum am spus, acciza in agricultura a fost suportata integral de catre Ministerul Agriculturii in anul 2023”. „Repet si fermierilor inca o data, dar si protestatarilor,…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu este nemulțumit de activitatea Casei de Comert Agroalimentar Unirea și a decis sa trimita Corpul de Control sa cerceteze activitatea din ultima perioada. Aceasta dupa ce Consiliul de Administratie de la al Casa Unirea i-a semnalat ministrului nereguli cu privire la…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat marti ca a trimis Corpul de Control al ministerului la Casa de Comert Agroalimentar Unirea , in urma neregulilor semnalate de Consiliul de Administratie referitoare la valorificarea unor produse de import prin aceasta societate, nu doar din productia autohtona,…

- Zeci de autovehicule ale unor firme de transport participa, vineri, pentru a treia zi consecutiv, la un protest spontan. Camioane din mai multe zone ale tarii se afla la intrarea in Capitala. Surse din randul organizatiilor patronale ale transportatorilor au declarat pentru News.ro ca saptamana…

- Fermierii vor primi anul viitor un sprijin direct de 100 de euro pe fiecare hectar pentru culturile de toamna din anul 2022, banii necesari fiind alocati in bugetul pe anul 2024, a anuntat luni ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. „Avem in cadrul Ministerului Agriculturii in bugetul…