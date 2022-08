Fermierii spanioli renunţă la măsline, grâu şi viţă de vie în favoarea fisticului, o cultură mai profitabilă şi mai rezistentă la secetă In timp ce fermierii castiga intre 65 si 85 de centi pentru fiecare kilogram de masline pe care il produc si aproximativ 65 de centi pentru struguri, fisticul, care aduce 6-8 euro pe kilogram, se afla intr-o liga diferita. ”Obisnuiam sa cultivam cereale, masline si vita de vie, dar le-am abandonat pe toate pentru a cultiva fistic. Este] mult mai profitabil si mai ieftin de produs si inseamna ca mult mai multi fermieri pot supravietui”, spune Gustavo Adolfo Galvez, care are o plantatie de fistic langa Toledo, in Castilla-La Mancha, in centrul Spaniei. In 1986, guvernul regional din Castilla-La… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

