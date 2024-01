Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 9:00 - Fermierii din Transilvania au hotarat sa se alature colegilor lor din sud și vor protesta timp de 3 zile, intre orele10.00-15.00. Protestele au fost autorizate pentru toate cele 3 zile, respectiv 22, 23, 24 ianuarie. Ele cuprind, practic, și ziua de 24 ianuarie, cand la Alba Iulia este…

- A noua zi de protest aduce din nou haosul pe șosele. Claxoanele au rasunat ore in șir la Afumați, la intrarea in Capitala, unde sute de oameni continua sa formeze coloane de tractoare și camioane.Liderii protestatarilor au facut tot ce le-a stat in putința sa se intalneasca cu autoritațile, care promit…

- "Astazi, 16 ianuarie 2024, ora 13.00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii va avea loc o intalnire intre ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, și reprezentanții Confederațiilor patronale și Federațiilor reprezentative ale transportatorilor rutieri", au transmis…

- Intrarea in Capitala este blocata de protestele fermierilor și transportatorilor , care vin tot mai mulți spre București cu utilaje de mare tonaj. Protestele se extind in toata țara: drumuri blocate, haos in trafic! Traficul in zona Afumați, aproape BLOCAT! Intervenție a poliției și jandarmilor! Transportatorii…

- Prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, a declarat luni, 15 ianuarie, la B1TV, ca protestatarii nu vor sa ajunga in București, dar a adaugat ca printre ei s-au infiltrat instigatori care incearca sa-i convinga pe manifestanți sa forțeze barajele.„Protestatarii nu doresc sa ajunga in Capitala, lucrul acesta…

- Protestele iau amploare. Daca intrarile in București și multe drumuri naționale sunt blocate de transportatori și fermieri, in București și oamenii care nu lucreaza in domeniu au ieșit in strada.Palatul Parlamentului e inconjurat de mașini care claxoneaza Nu se mai poate trai in țara asta,…

- Transportatorii si fermierii se pregatesc sa continue protestele spontane declansate saptamana aceasta, sambata fiind a patra zi consecutiv in care isi manifesta nemultumirile. In apropiere de Bucuresti, coloane de autovehicule de mare tonaj sunt in zona localitatii Afumati.In judetul Teleorman,…

- Transportatorii continua protestele demarate ieri, iar in acest moment se regrupeaza la intrarea in Capitala, la Afumati.“Suntem la intrare in Capitala. Suntem in curs de regrupare pentru a ne continua protestul. Ca si locatie nu suntem foarte hotarati care este directia din acest punct. Momentan suntem…