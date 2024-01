Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile sunt suspendate marti din cauza vremii in toate scolile din judetul Iasi si in scoli din judetele Bacau, Botosani, Braila, Buzau, Galati, Neamt si Suceava, anunta Ministerul Educatiei.Conform informarilor primite din teritoriu pana in acest moment, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Mii de elevi din judetele Iasi, Neamt și Vaslui stau acasa astazi. Autoritatile au hotarat sa inchida scolile din zonele unde viscolul a facut prapad. Furtuna de zapada a dat peste cap si traficul aerian. Doua avioane cu aproape 400 de oameni la bord au fost redirectionate de la Iasi la Suceava. Noua…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, polei, ninsori moderate cantitativ si viscol pentru 14 judete, valabila pana maine dimineata, conform Agerpres. In intervalul 7 ianuarie, ora 18:00 – 9 ianuarie, ora 10:00, in judetele Suceava, Botosani,…

- La Constanța, din cauza vijeliei, noaptea trecuta, sute de copaci și stalpi de electricitate au fost doborați, zeci de mașini au fost distruse, iar acoperișurile caselor au fost luate de vant. De asemenea, mai multe localitați au ramas fara apa potabila sau electricitate. Inspectoratul pentru Situatii…

- Doua stiri proaspete disponibile in mediul online local fac trimitere la o informatie foarte importanta legata de investigatii de natura medicala, destinate femeilor, difuzata in cursul zilei de luni pe contul cu numele Municipiul Piatra Neamt , cont deschis pe o retea sociala de audienta. Intr-una…

- Un numar de 103 cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, de la inceputul perioadei de supraveghere si pana in 26 octombrie, 82 fiind confirmate. Totodata, au fost raportate 12 decese din aceasta cauza, arata Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit Institutului…

