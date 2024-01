Protestele fermierilor și transportatorilor continua sa paralizeze circulația in jurul Capitalei Romaniei, dupa ce premierul Marcel Ciolacu a promis ca revendicarile acestora vor fi discutate saptamana viitoare. Sute de transportatori și fermieri romani stagneaza intr-un protest concentrat pe costurile crescute ale asigurarilor auto și ale accizelor la carburanți, declanșat pe 10 ianuarie. Cu toate acestea, intrarile in oraș și sensurile giratorii de pe centura Bucureștiului raman blocate, generand haos in trafic. Delegația protestatarilor a avut o intalnire la Palatul Victoria cu premierul Marcel…