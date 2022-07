Fermier Vaslui: Din 20 de ani de când fac agricultură, doar unul a fost foarte bun Seceta a produs pagube importante in județul Vaslui și exista toate șansele ca 2022 sa fie unul dintre cei mai proști ani pentru fermierii din zona. De alfel, este și destul de greu sa faci agricultura aici, in condițiile in care județul are cel mai mic grad de favorabilitate pentru aceasta activitate, iar din 20 de ani, daca se intampla sa fie unul foarte bun, susține Dan Hurduc, un cunoscut fermier din partea locului. La acest moment, din cauza secetei, culturile agricole de toamna sunt calamitate in proporții cuprinse intre 50 și 80%, in timp ce in cazul celor de primavara atat porumbul, cat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

