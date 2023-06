Fermier pasiv, peste noapte. Ce-a pățit cel mai cunoscut lider al agricultorilor Planul Național Strategic (PNS) are multe hibe, dar una le intrece pe toate de departe. Agricultorii care au realizat investiții cu ajutorul fondurilor europene pentru dezvoltare rurala s-au trezit ca au devenit peste noapte fermieri pasivi, conform noii politici agricole a UE, riscand sa piarda subvenția de la APIA. Nu conteaza ca este vorba de agricultori cu experiența in domeniu, nu se mai ține cont nici de faptul ca pana acum era incurajata realizarea de investiții in mediul rural, dintr-o data totul s-a schimbat radical, bagandu-i pe toți fermierii in ceața. In aceasta situație se afla toți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

