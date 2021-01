Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care vor sa intre in Spania trebuie sa prezinte un test Covid negativ. Spania interzice de azi intrarea calatorilor pe cale aeriana sau maritima, fara dovada unui test negativ de COVID-19. Acesta trebuie realizat cu 72 de ore inainte de sosirea la destinație și este obligatoriu pentru pasagerii…

- Canalul Suez a fost dat in folosința in data de 17 noiembrie 1869, dupa 10 ani, 6 luni și 24 de zile de munca istovitoare a muncitorilor egipteni conduși de un aristocrat francez incapațanat, dar fermecator și generos, Ferdinand de Lesseps. La ceremonie a fost prezenta o mulțime pestrița de potentați…

- Aproximativ 17 milioane de nurci urmeaza sa fie sacrificate in Danemarca dupa ce a fost descoperit, in mai multe ferme, ca sunt purtatoare ale unei versiuni mutante de SARS-CoV-2 ce poate fi transmisa oamenilor, relateaza BBC. Prim-ministrul Mette Frederiksen a spus ca virusul care a suferit…

- Grupul de inițiativa in politici publice VERTIK pentru Viitor extinde termenul de inscrieri in proiectul Femeie Lider, dupa interesul național crescut fața de acest proiect, pana la 18 octombrie 2020. Scopul proiectului „Femeie Lider” este de a contribui la creșterea cu 1% a PIB-ului național prin antreprenoriat…

- Anul acest se pare ca și voleiul masculin din eșalonul secund se indreapta spre un sistem de disputare similar cu cel de la handbal. Așadar, in urma unor discuțiila nivel de federație campionatul se va juca sub forma de turneu. Vor fi se pare doua astfel de turnee la nivelul Diviziei A, unul in noiembrie…

- Ediția virtuala a targului educațional World Education Fair (WEF) are loc astazi, pe platforma online Brazen. Tinerii romani și familile acestora interesați de studii in strainatate pot accesa in platfoma discuții cu reprezentanți ai peste 100 de instituții internaționale de invațamant din urmatoarele…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 6.702 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 159 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 120 in Austria,…