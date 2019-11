Stiri pe aceeasi tema

- Un zgomot puternic in miezul zilei a panicat o familie din orasul Targu Frumos, judetul Iasi. Mare le-a fost uimirea oamenilor cand au vazut o bucata de gheata de culoare albastru deschis, cantarind peste un kilogram, care le-a trecut prin acoperis si a ajuns in mijlocul casei.…

- Un caine refuza sa mai plece din locul in care un tanar de 21 de ani a murit intr-un accident de circulație, in comuna Andrieșeni, din județul Iași. Impresionați de patruped, membrii familiei tanarului i-au facut un adapost și trec in fiecare zi sa ii dea de mancare. Povestea „cainelui de la copac”…

- Teatrul „Studio LUX ART” Iasi va invita pe 7 octombrie 2019, ora 16:00, la „Ateneu”-Iasi, sa vizionati filmul de scurt metraj „INIMA ALBASTRA” /in care rolul principal este deținut de actrita MAIA MORGENSTERN, filmul fiind regizat de VIOLETA BIRLA. Se deapana povestea trista a mamelor din Romania care…

- Marcel Marin, Marian Dima Saptamana trecuta s-a desfașurat, la Ploiești, Campionatul Național de Fotbal UNSR 2019, proiect realizat de Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești, meciurile fiind gazduite pe Baza Sportiva „Kiru Sport”. Competiția sportiva studențeasca a fost realizata cu ajutorul…

- Dupa ce Libertatea a scris ca Lucian Bentu, fostul director general al firmei Vitalaire, escocherie medicala cercetata de trei ani de procurorii din Iași, s-a inscris la PNL, acesta a trimis urmatorul punct de vedere ziarului. „Nu mai asociați numele meu cu fapte de care sunt strain! Din nou, dupa…