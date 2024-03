Stiri pe aceeasi tema

- Editura „Caiete Silvane” a publicat o noua carte de poezie a Silviei Bodea Salajan: „Luminile iertarii”. „Poezia Silviei Bodea Salajan creeaza un mediu elevat si intim al gandirii in care nu poate patrunde decat cel inițiat, autoarea convietuind atat de confortabil cu propria-i existenta si cu Dumnezeu.…

- In data de 12 februarie, in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare s-a prezentat pentru a ieși din Romania un cetațean roman, domiciliat pe raza județului Maramureș. Barbatul, in varsta de 40 de ani, conducea un autoturism, pe care erau aplicate placuțe cu numere…

- Munca la negru ramane o problema greu de controlat. Conform ultimelor date, in Romania, aproape doua milioane de persoane muncesc la negru."Pai n-ar trebui sa munceasca, in special un tanar, la negru pentru ca maine, poimaine se trezește ca nu are pensie, ca nu poate beneficia de o asitența medicala.…

- In anul 1939, la 50 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, poetul național era comemorat intr-un mod inedit in Seini (pe atunci facea parte din județul Satu Mare). ”Numele lui Eminescu pe versantul Dealului Comja, ”scris” cu conifere plantate de ostasii diviziei 20 infanterie condusi de generalul…

- Un copac a cazut pe DN 18, in Pasul Gutai, din județul Maramureș, in vreme ce in județul Harghita sunt condții de ploaie și lapovița, fiind favorizata depunerea de polei. Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate in mai multe zone din Transilvania,

- La Editura „Caiete Silvane”, in colecția „Scriitori salajeni”, a aparut o noua carte a scriitorului și jurnalistului Daniel Sauca: „ok.ds”. Majoritatea textelor cuprinse in acest volum au aparut, in perioada 2020-2023, in cotidianul „Magazin Salajean”. Apoi in revista „Caiete Silvane” și in publicațiile…

- Garda Naționala de Mediu a anunțat ca in weekend-ul ce tocmai s-a incheiat, comisarii Garzii de Mediu Bihor, respectiv Timis au avut de lucru la punctele de trecere a frontierei Borș II si Stamora-Moravița: „Doua transporturi ce contineau, unul, 21 de tone de marfuri second-hand si altul, aproape 10…