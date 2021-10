Desertul Atacama este considerat unul dintre cele mai aride din lume și a fost acoperit inca o data de un covor de flori in nuante de mov si galben, la jumatatea lunii octombrie, odata cu sosirea primaverii australe. Digi24 Secretul acestui fenomen neregulat, spune Andrea Loaiza, profesoara de biologie la Universitatea La Serena, consta in acele seminte „adormite” si ascunse sub nisip, care pot sa supravietuiasca timp de decenii in asteptarea unei cantitati minime de apa pentru a germina, apoi pentru a inflori. „Cand exista o anumita cantitate de precipitatii, estimata la circa 15 mililitri cubi,…