Salamul de Sibiu face furori în Statele Unite Salamul de Sibiu a ajuns pe rafturile magazinelor din Statele Unite ale Americii. Este primul aliment romanesc de origine animala exportat in Aemrica. Un astfel de produs a ajuns pe piata de peste Ocean dupa o intrerupere de mai multe zeci de ani a liniei de schimburi comerciale bilaterale pe acest segment. In ultimele zile ale lunii martie, prima livrare de Salam de Sibiu produs de Agricola a trecut de depozitul vamal de intrare in Statele Unite. De azi el se afla pe rafturile magazinelor americane. Grupului de firme Agricola a precizat ca, incepand cu 2014, a inaintat o solicitare pentru acreditare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

