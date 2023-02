Fenerbahce şi Galatasaray se implică în ajutorarea victimelor cutremurelor din Turcia Doua dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Turcia se mobilizeaza pentru ajutorarea victimelor cutremurelor. Fenerbahce si Galatasaray au anuntat pe retelele de socializare ca se vor implica pentru ajutorarea victimelor celor doua cutremure care au afectat sudul țarii, scrie DPA, potrivit Agerpres.„Suntem trup si suflet alaturi de tara noastra. Clubul se pregateste sa demareze actiuni concrete pentru a veni in sprijinul tuturor celor care au nevoie. Formam cea mai numeroasa organizatie a societatii civile din Turcia, vom face toti pasii necesari in fata acestei tragedii care a lovit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

