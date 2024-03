Stiri pe aceeasi tema

- Șeful FIFA, Gianni Infantino, a condamnat violența „șocanta” de pe stadionul formației Trabzonspor. Infantino a solicitat masuri urgente. Fanii echipei Trabzonspor i-au atacat pe teren pe jucatorii de la Fenerbahce, potrivit mediafax. Bataia generala a izbucnit dupa ce jucatorii lui Fenerbahce au…

- Gruparea de Jandarmi Mobila Ploiesti, alaturi de celelalte institutii cu atributii in domeniul ordinii si Sigurantei publice, va lua masuri pentru desfasurarea, in conditii de siguranta, a partidei de fotbal din SuperLiga Romaniei, dintre echipele ACS PETROLUL 52 si UNIVERSITATEA CRAIOVA, programata…

- Cosmin Olaroiu (54 de ani), antrenorul lui Al Sharjah, a primit o oferta de la Trabzonspor, locul 3 in Turcia in acest moment și campioana din 2022. Tehnicianul roman e la Al Sharjah din noiembrie 2021 și mai are contract pana in 2024. Insa poate pleca inca de acum, daca va accepta oferta turcilor aflați…

- Fenerbahce si Galatasaray, cele doua mari rivale din campionatul de fotbal al Turciei, au terminat la egalitate, scor 0-0, in derby-ul etapei a 18-a sezonului, disputat duminica seara pe stadionul Sukru Saracoglu.In urma acestui rezultat, Fenerbahce a ramas lider al clasamentului, la egalitate de…