- La sediul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau din strada 9 Mai, nr. 7, vineri 5 martie, de la ora 15.00, Asociatia „Simfonia Florilor” si Muzeul de Etnografie din Bacau, in cadrul proiectului „Simfonia Artelor”, vor organiza un eveniment care va pune la un loc armonia sonora si coregrafica,…

- Biblioteca Orașeneasca ,,George Bacovia” Buhuși și Asociația Culturala „Renașterea Buhuși”, in parteneriat fericit cu Filiala Bacau a Uniunii Scriitorilor, a gestionat, de 1 martie, manifestarea „Marțișorul scriitorului bacauan”. A fost o manifestare care a depașit… granițele universului scriitoricesc…

- Luni, 1 martie 2021, incepand cu ora 10.00, Biblioteca Orașeneasca „George Bacovia” Buhuși și Asociația Culturala „Renașterea Buhuși”, in parteneriat cu Filiala Bacau a Uniunii Scriitorilor, gestioneaza manifestarea „Marțișorul scriitorului bacauan”. In regim stradal, cu respectarea regulilor specifice…

- Cunoscutul istoric, colecționar medalist, arhivist și mulți ani director al Arhivelor Statului Bacau, Vilica Munteanu, a fost sarbatorit și omagiat, miercuri, 24 februarie, la o manifestare de suflet, organizata la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacau. Evenimentul a avut loc chiar in ziua in…

- Sectia de arta a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau deschide, in data de 30 ianuarie 2021, de la ora 12.00, la Galeriile „Alfa”, a III-a editie a Salonului „Umorul in arta” – expozitie de caricatura. Prima editie a fost realizata in anul 1979. La peste 40 de ani, acest proiect a fost reluat.…

- Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul”, in parteneriat cu Primaria Bacau, a oferit bacauanilor, duminica 24 ianuarie, incepand cu ora 11, la Sala „Ateneu”, un spectacolul omagial intitulat „Unirea, națiunea a facut-o!”. Manifestarea a fost dedicata aniversarii celor 162 de ani de la Unirea Moldovei…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau, in colaborare cu Muzeul Militar National „Regelele Ferdinand I” – Filiala Bacau, Arhivele Naționale Bacau si Fundatia cultural-stiintifica „Iulian Antonescu”, organizeaza in data de 24 ianuarie 2021, simpozionul cu tema Unirea Principatelor Romane din 1859.…

- Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza, in colaborare cu Asocia’ia AVV Brasov, Filiala Bacau a UAP, la Galeriile „Alfa” din str. Marasesti nr, 12, in perioada 10 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021, expozitia de arta „Colectia Vrancean. 53 pictori contemporani”.…