Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc, joi, in localitatea prahoveana Valea Calugareasca, dupa ce femeia in varsta de 66 de ani aflata la volanul unui autoturism nu s-a asigurat la ieșirea de pe un drum adiacent in DN1B, fiind lovita in lateral de TIR-ul condus de un barbat in varsta de 54 de ani, informeaza Observatorulph.ro.In…

- Un accident rutier in care au fost implicate un TIR si un autoturism s-a produs joi, pe DN 1B, in comuna Valea Calugareasca, o femeie fiind grav ranita.Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean Prahova, autoturismul condus de o femeie in varsta de 66 de ani a intrat in…

- Un accident in care au fost implicate doua tramvaie a avut loc, joi, la Timisoara. In urma impactului, o femeie de 39 de ani, pasagera intr-una dintre garnituri, a fost ranita. Politistii au deschis dosar penal.”O femeie in varsta de 33 de ani a condus un tramvai pe bulevardul Liviu Rebreanu, iar la…

- Potrivit unor informatii, unul dintre autoturisme ar fi redus viteza de deplasare, moment in care a fost acrosat de un alt autovehicul care circula din spate."Din primele date de la fata locului a reiesit ca este vorba de o coliziune intre doua autovehicule ce se deplasau pe directia Buzau catre Vrancea,…

- O femeie in varsta in 55 de ani a decedat , miercuri dimineata, dupa ce s-a aruncat de la etajul 4 al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, potrivit Agerpres."La data de 2 august, in jurul orei 10,00, politistii din cadrul Politiei municipiului…

- Tot mai mulți adolescenți aleg sa-și faca dreptate și sa-și rezolve conflictele cu pumnul. Nu par sa mai țina cont de nimic. O adolescenta de 14 ani a fost batuta ieri dupa-masa, in parcul central de un grup de fete, pe care le-ar fi suparat. Rudele fetei spun ca in urma bataii, aceasta și-a pierdut…

- O femeie din judetul Mures a reclamat la Politie ca a fost inselata cu 10.000 de euro, dupa ce a fost contactata de o persoana care s-a recomandat drept cadru medical si care i-a spus ca fiica sa a avut un accident si trebuie dusa de urgenta la spital cu elicopterul. Este al doilea astfel de caz inregistrat…