O femeie de 30 de ani data disparuta din Cluj, de unde ar fi plecat cu un aradean, a fost gasita moarta in Bihor. Polițiștii din Cluj au facut cercetari dupa ce au fost sesizați cu privire la plecarea voluntara din Cluj-Napoca a unei femei in varsta de 30 de ani, din Targu-Mureș, in prezența

- O femeie care era disparuta de cateva zile, din Cluj-Napoca, a fost gasita moarta, in apropierea localitații bihorene Aleșd. ”Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu cu privire sesizarea plecarii voluntare din Cluj-Napoca,…

- O femeie din Blaj, gasita moarta in raul Tarnava, de pompieri. Era data disparuta Femeia din Blaj data disparuta a fost gasita decedata, in apele raului Tarnava. Aceasta a fost descoperita de pompierii din Alba. Dupa mai multe ore de cautari, persoana a fost gasita pe raul Tarnava de catre echipajele…

- Femeia din Briceni, data disparuta in data de 14 ianuarie, a fost gasita, astazi, fara suflare intr-opadure din orașul Briceni. Corpul neinsuflețit al femeii a fost depistat de polițiști și voluntarii implicați la cautari.

- O femeie de 58 de ani a fost gasita moarta, marti, in scara unui bloc din Pitesti. Victima prezenta arsuri pe suprafata corpului. Cercetarile sunt efectuate de catre politistii de investigatii criminale.