Femeie de 81 de ani, găsită aproape îngheţată în casă Temperaturile scazute din ultimele zile incep sa faca victime la Iasi, in special in randul persoanelor care traiesc singure. O femeie in varsta de 81 de ani din comuna Ipatele a fost salvata de vecinii sai. Acestia stiau ca locuieste singura, iar atunci cand au vazut ca nu mai iese fum pe hornul casei inca de vinerea trecuta, s-au gandit ca i s-a intamplat ceva. A fost gasita cazuta in casa. „Pacienta avea hipotermie medie, fibrilatie atriala, dementa mixta, hemoragie digestiva superioara pe ulcer. Am tratat-o, incalzit-o, a fost evaluata si apoi internata la Gastroenterologie", a precizat prof.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

