- Batrana care și-a otravit fata, ginerele, nepotul de 18 ani și cainele acestora a fost filmata potrivit declarațiilor facute de nepotul acesteia: „Era mama mamei, cine se gandea ca o sa ma omoare”. O batrana de 83 de ani din Ciorogarla, județul Ilfov, este cercetata de polițiști pentru ca ar fi incercat…

