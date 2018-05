Liu Yelin, o femeie din China in varsta de 50 de ani a atras atenția internauților pentru aspectul sau fizic. Femeia arata ca la 25 de ani. Ea a afirmat ca nu se machiaza deloc și face sport in fiecare zi. Fosta bibliotecara din Provincia Henan din China face foarte mult sport, nu are nici macar un rid și are un trup pe care oricine l-ar invidia. „Oamenii sunt șocați cand afla ca am 50 de ani. Daca merg la cumparaturi și oamenii afla ca am 50 de ani, ma opresc sa ma intrebe care e secretul meu”, a spus femeia, citata de Indy100 . Citește și: Insarcinata in ultima luna, o tanara arata impecabil.…