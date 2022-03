Femei din Ucraina care sfidează pericolul pentru a-și apăra țara. Curajul lor a captivat întreaga lume Inca de la inceputul invaziei ruse, scenele de rezistența ucraineana au impresionat publicul internațional. Fotografiile și videoclipurile cu civili care infrunta armata rusa cu arme sau mainile goale au aratat spiritul de lupta al poporului ucrainean. Imaginile cu femei ucrainene care sfideaza pericolul ca sa iși apara țara au captivat intreaga lume. Un videoclip in care o femeie soldat din Ucraina iși exprima optimismul cu privire la viitor a devenit viral pe rețelele de socializare. In materialul video nedatat, femeia spune: „Sunt inca in viața, soarele stralucește, pasarile canta, totul va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

