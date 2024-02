Stiri pe aceeasi tema

- „ Timpul preseaza ” pentru Ucraina in fata Rusiei, a avertizat marti presedintele Joe Biden, cerand Congresului SUA sa aprobe de urgenta un nou pachet pentru Kiev, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “A sustine acest proiect de lege inseamna opozitie fata de Putin. Respingerea inseamna sa facem jocul”…

- Senatul SUA a aprobat o suplimentare a fondurilor pentru Ucraina, in razboiul ei contra Rusiei, in valoare de 60,06 miliarde de dolari. Aceasta suma, destinata Ucrainei, face parte dintr-o suplimentare totala de fonduri, aprobata de Senatul SUA, in valoare de 118 miliarde USD. Practic, din suma totala…

- Ministrul britanic de externe David Cameron le-a cerut miercuri membrilor Congresului american sa aprobe un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, solicitat de presedintele Joe Biden, subliniind ca aceasta validare va servi intereselor Statelor Unite si ca este contraproductiv sa se incerce o "domolire"…

- Premierul britanic Rishi Sunak se deplaseaza vineri la Kiev unde e așteptat sa anunte un pachet militar sporit pentru Ucraina in valoare de 2,5 miliarde de lire sterline (2,9 miliarde de euro), fonduri destinate in special achizitionarii de drone militare pentru Kiev, relateaza AFP si Reuters.

- UPDATE 8:40 - Forțele rusești au avansat recent in vestul regiunii Zaporojie și au recucerit pozițiile pe care forțele ucrainene le-au capturat in timpul contraofensivei din vara anului 2023, probabil dupa ce trupele Kievului s-au retras pe poziții mai ușor de aparat in apropiere de Robotie pe timpul…

- SUA au anuntat, miercuri, deblocarea a 250 de milioane de dolari reprezentand ajutor militar pentru Ucraina, ultima transa disponibila fara un nou vot in Congresul american, relateaza AFP, citata de Agerpres.Negocierile persista inca intre republicani si democrati cu privire la validarea pachetului…

- Ucraina are nevoie anul viitor de un ajutor de 37,3 miliarde de dolari (peste 34 de miliarde de euro) pentru mentinerea stabilitatii financiare, potrivit unei estimari a Fondului Monetar International (FMI) publicate miercuri de Ministerul ucrainean de Finante, relateaza agentia EFE, informeaza AGERPRES…

